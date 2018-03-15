«العدل» تُقلص صرف بطاقات «الوقود» لمنسوبيها بـ30%

تواصل – الرياض:

قالت مصادر: إن وزارة العدل بدأت في ترشيد نفقات المحروقات بالنسبة لقطاعاتها، إذ وجهت بتخفيض المخصص لوقود المركبات التابعة لها بنسبة 30% على أن يتم تطبيق ذلك على كافة المركبات دون استثناء.

وأضافت المصادر أن الوزارة حددت مركبة واحدة لكتابة العدل، في إطار الترشيد، وسبق أن قررت سحب بطاقات الوقود الممنوحة لقضاة الاستئناف غير الحاصلين على مركبات من الوزارة، وقررت أن يقتصر منحها على من صرفت له سيارة.

وبينت المصادر أن ذلك الترشيد يأتي مواكباً لزيادة تعرفة وقود المركبات التي تم تطبيقها مع مطلع السنة الميلادية الحالية، ويتم صرف قيمة المحروقات بالأشهر الميلادية. حسب “عكاظ”