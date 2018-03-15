«الحارثي» يكشف تفاصيل نظام الجامعات الجديد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

«حساب المواطن» ينسق مع «العدل» و«النقد» لمنع حجز مبالغ الدعم

«حساب المواطن» ينسق مع «العدل» و«النقد» لمنع حجز مبالغ الدعم

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

«الحارثي» يكشف تفاصيل نظام الجامعات الجديد

«الحارثي» يكشف تفاصيل نظام الجامعات الجديد
0

تواصل – الرياض:

كشف عبدالمحسن الحارثي المتخصص في الإدارة التربوية والتخطيط المشرف على الإعلام بعمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، تفاصيل نظام الجامعات الجديد، الذي تناوله الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح أمين اللجنة المؤقتة، لتولي صلاحيات مجلس التعليم العالي في ورقته التي تحدث بها في مؤتمر جستن التعليم ما عد الثانوي.

وقال الحارثي ‘‘إن نظام الجامعات الجديد، يمنحها المرونة والفاعلية الكفاءة التشغيلية استقلاليه القرار المالي والإداري والأكاديمي، ويخلصها من البيروقراطية ويضع الجامعات أمام مسؤوليتها لتطوير أنظمتها ولوائحها وبرامجها‘‘.

ومن أبرز ملامح نظام الجامعات الجديد، التصرف في الوظائف المعتمدة دون التقيد بمسمياتها، وسيكون هناك آلية لاختيار الأكفاء لرؤساء الأقسام وعمداء الكليات واستخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات.

وأكد “الحارثي” أن النظام الجديد، ينص على الاستقلال الأكاديمي في الجامعات، وأنه سيكون لكل جامعة القدرة على إقرار تخصصاتها وأقسامها وكلياتها وبرامجها وفق ما تراه محققاً لمصلحتها، ووضع كافة أنظمتها ولوائحها وقواعدها الأكاديمية (لائحة الدراسة، لائحة الدراسات العليا، لائحة البحث، القواعد التنفيذية، إعادة الهيكلة، اتفاقيات، استقطابات)، وبعد أن كانت في السابق ترفع القرارات لمجلس الجامعات لاعتماده، فإن نظام الجامعات الجديد يخول رئاسة مجلس الجامعة اعتماد المحاضر داخلياً.

ومن أبرز ملامح نظام الجامعات الجديد، سيكون هناك تعدد التمثيل في مجالس الجامعة، بالإضافة إلى إحالة صلاحيات مجلس التعليم العالي للجامعات (تمديد، وكلاء، إنشاء) إلى مجالس الجامعات.

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

62 ألف وظيفة شاغرة في الصحة والتدريس بالجامعات

62 ألف وظيفة شاغرة في الصحة والتدريس بالجامعات

«الحارثي» يحتفل بعقد قرانه في العرضيات (صور)

«الحارثي» يحتفل بعقد قرانه في العرضيات (صور)

«العيسى»: نظام الجامعات الجديد في مراحله النهائية

«العيسى»: نظام الجامعات الجديد في مراحله النهائية

أهالي بيشة يشيعون «الحارثي» أطول رجل أمن في المنطقة (صور)

أهالي بيشة يشيعون «الحارثي» أطول رجل أمن في المنطقة (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد
حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>