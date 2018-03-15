«الحارثي» يكشف تفاصيل نظام الجامعات الجديد

تواصل – الرياض:

كشف عبدالمحسن الحارثي المتخصص في الإدارة التربوية والتخطيط المشرف على الإعلام بعمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، تفاصيل نظام الجامعات الجديد، الذي تناوله الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح أمين اللجنة المؤقتة، لتولي صلاحيات مجلس التعليم العالي في ورقته التي تحدث بها في مؤتمر جستن التعليم ما عد الثانوي.

وقال الحارثي ‘‘إن نظام الجامعات الجديد، يمنحها المرونة والفاعلية الكفاءة التشغيلية استقلاليه القرار المالي والإداري والأكاديمي، ويخلصها من البيروقراطية ويضع الجامعات أمام مسؤوليتها لتطوير أنظمتها ولوائحها وبرامجها‘‘.

ومن أبرز ملامح نظام الجامعات الجديد، التصرف في الوظائف المعتمدة دون التقيد بمسمياتها، وسيكون هناك آلية لاختيار الأكفاء لرؤساء الأقسام وعمداء الكليات واستخدام مؤشرات الأداء عند تقييم أداء الجامعات.

وأكد “الحارثي” أن النظام الجديد، ينص على الاستقلال الأكاديمي في الجامعات، وأنه سيكون لكل جامعة القدرة على إقرار تخصصاتها وأقسامها وكلياتها وبرامجها وفق ما تراه محققاً لمصلحتها، ووضع كافة أنظمتها ولوائحها وقواعدها الأكاديمية (لائحة الدراسة، لائحة الدراسات العليا، لائحة البحث، القواعد التنفيذية، إعادة الهيكلة، اتفاقيات، استقطابات)، وبعد أن كانت في السابق ترفع القرارات لمجلس الجامعات لاعتماده، فإن نظام الجامعات الجديد يخول رئاسة مجلس الجامعة اعتماد المحاضر داخلياً.

ومن أبرز ملامح نظام الجامعات الجديد، سيكون هناك تعدد التمثيل في مجالس الجامعة، بالإضافة إلى إحالة صلاحيات مجلس التعليم العالي للجامعات (تمديد، وكلاء، إنشاء) إلى مجالس الجامعات.

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