توقعات «الأرصاد»: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، ونجران والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية وكذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة وسماء غائمة جزئياً على تلك المناطق.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة وكذلك على منطقة القصيم تمتد إلى حفر الباطن.

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