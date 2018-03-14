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لهذا السبب.. ثلاث خدمات VPN شهيرة لم تعد آمنة

لهذا السبب.. ثلاث خدمات VPN شهيرة لم تعد آمنة
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تواصل – وكالات:

أشارت تقارير تقنية إلى أنه تم العثور، مؤخراً، على ثغرات أمنية خطيرة في 3 خدمات VPN شهيرة على الأقل، تتيح تسريب معلومات المستخدم الخاصة، والتي إذا تم استغلالها من قبل الهاكرز يمكن أن تؤدي إلى تحديد هويات المستخدمين.

التقرير الذي نُشر مؤخراً كشف عن ثغرات أمنية في خدمات مثل Hotspot Shield، Zenmate و PureVPN التي يستخدمها الملايين من المستخدمين حول العالم، والتي تعد جميعها بتوفير الخصوصية لمستخدميها.

ومن المعروف أن وظيفة خدمات VPN أو الشبكات الخاصة الافتراضية هي توجيه إنترنت المستخدم وتصفح حركة المرور من خلال خوادم خارج دولته؛ مما يجعل من الصعب على الآخرين تحديد هوية المستخدمين والتنصت على عادات التصفح، وتحظى هذه الخدمات بشعبية كبيرة، خصوصاً أنها تشفر حركة المرور ولا تسمح للجهات الأخرى أو حتى نفسها من الوصول إلى المعلومات.

ولكن التقرير الجديد أشار إلى أن الثغرات الأمنية يمكن أن تسرّب عناوين IP الحقيقية للمستخدمين، والتي في بعض الحالات يمكن أن تتيح تحديد موقع المستخدم الجغرافي، كما أن ثغرة أخرى تتيح للهاكرز إعادة توجيه حركة المرور على الإنترنت إلى خوادم أخرى تابعة لهم وغير تابعة للشركة التي تقدم خدمة VPN للمستخدم.

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