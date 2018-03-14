أمير الرياض يستقبل الطلاب والمعلمين المتميزين من منسوبي التعليم بالمنطقة

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم المتميزين من الطلاب والمعلمين المحققين لجوائز وطنية ودولية من منسوبي تعليم الرياض، بحضور مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي، وقادة التعليم بالمنطقة، وأولياء أمور الطلاب والمشرفين والمعلمين.

وهنأ سمو أمير منطقة الرياض الجميع بما حققوه، وقال: “سعيد شخصياً بلقاء هذه الوجوه الطيبة من أبنائي ومعهم بعض الأساتذة وبعض المسؤولين والقيادات، لا شك أن هذا الوطن دائماً يفخر بأبنائه وهذا هو الأمر تعودناه بداية من مؤسس هذه الدولة الملك عبدالعزيز رحمه الله حينما اعتمد على رجال الوطن في بداية التأسيس وكانوا هم الذين معه يسيرون في هذه الأراضي وهذه البقاع الشاسعة يوحدون الوطن ويوحدونه على كلمة واحدة يوحدونه على منهج سليم وعلى كتاب الله وسنة رسوله فجهدهم وعرقهم لم يذهب هباءً منثوراً.. وأجد أفضل وأرقى وحدة في هذا العصر الحديث تمت في دولة من الدول وهذا هو شأن وديدن المملكة العربية السعودية ” .

وأضاف سموه في حديثه: “أنتم أبناؤهم أنتم أحفادهم أنتم الذين فعلاً ينظر إليكم ولي الأمر سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، نظرة تقدير واحترام واعتزاز دائماً، الملك حفظه الله من كلماته التي نسمعها بين وقت وآخر نجد أنه يركز على أمن الوطن ويركز على الشباب في أعمالهم وفِي مناهجهم يركز على قيادات التعليم التي لها الدور الأول والأهم”.

وتابع سموه قائلاً: “نحن نعرف أن التعليم ووزارة المعارف حينما أنشئت كان أول وزير لها هو الملك فهد رحمه الله هذا دليل اهتمام هذه البلاد بأبنائها كيف تكون نشأتهم صالحة وسليمة وواضحة ووضع عليهم أكبر مسؤول بالدولة وهو الملك فهد يرحمه الله الذي كان فعلاً خير موجه لهذه البلاد في مجال التعليم ومن ثم بعد أن تولى الملك وجه بأشياء كثيرة ومتعددة، نحن في الحقيقة في هذا الوطن يجب أن تعرفوا أننا نعيش نعمة نحسد عليها من الجميع، جميع من ينظرون إلينا من الدول الأخرى يحسدوننا على وضعنا، ليس للثروة وليس للمادة وإنما للإنسان الذي يوجد على هذه الأرض، فهو الذي يستطيع فعلاً أن يقوم بهذا الدور وينظر له نظرة قد يحسد عليها”.

وأكد سمو أمير المنطقة بأهمية الاستمرار على هذه الوتيرة المتميزة من الجهد والعمل، مشدداً على أن مواصلتهم السير على هذا المنهج ستكون المنطلق وهي المنارة التي نستمد منها النور والضوء في مسيرة حياتنا، الحياة متعددة عناصرها ومتعددة في اتجاهاتها لكن أنتم ستكونون إن شاء الله خير سفراء لهذا الوطن في كل مجال منكم من يبقى في هذه البلاد يمارس دوره ومنكم سيخرج إلى خارجها يؤدي هذا الدور أنتم ستقومون بهذا إن شاء الله، ونحن مطمئنون إلى هذا الأمر، فهذا أمر يجب أن ننشده جميعاً، وأن يكون هدفنا الوصول إلى هذا المستوى الحقيقة النتائج التي نسمعها عنكم وتواصلكم وعملكم تسر، إنجازاتكم تسر، أنا اليوم أبارك هذا الإنجاز وأبارك للوطن إنجاز أبنائه أبارك لقيادتنا إنجاز أبنائها في هذه المنطقة وهذا الأمر ولله الحمد أصبح شائعاً في البلاد ومعروف أن هذا منهج المملكة العربية السعودية دائماً، دائماً التفوق أمامنا مفتوح نصل إليه الآن بسائر الطرق ومن أقصر الطرق.

من جهته، عبر مدير عام تعليم الرياض عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب وكذلك تشجيعه المعلمين مبيناً أن الكل يفخر بهذا الإنجاز والتقدم العلمي والرعاية الكاملة من القيادة الرشيدة.

واستمع سمو أمير منطقة الرياض إلى مشاركات من الطلاب وأبرز إنجازاتهم ومهاراتهم.