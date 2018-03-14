«الصندوق العقاري»: تمكین المواطن من التمويل مھما كانت وظیفته أو عمره

تواصل- فريق التحرير:

أكد مدير صندوق التنمیة العقارية، خالد العمودي، أن المملكة تمتلك أكبر صندوق تمويل عقاري من حیث رأس المال في العالم، وأنھا تعتبر الدولة الوحیدة عالمیاً التي تدعم أرباح القرض العقاري لنسبة تصل إلى 100%.

وأبان العمودي خلال مؤتمر تمويل الإسكان، الیوم الأربعاء، أن الصندوق يھدف إلى تمكین المواطن مھما كانت وظیفته أو عمره من الحصول على تمويل عقاري بكل سھولة وأقل التكالیف.

وأضاف أن الصندوق العقاري قام بخدمة 860 ألف أسرة خلال 40 عاماً، ويسعى الآن لتطوير إمكاناته ومواجھة التحديات بطرق أكثر فاعلیة لخدمة 480 ألف أسرة بحلول 2020.