«الحرس الثوري» الإيراني يؤكد دعمه لدولة قطر

تواصل – وكالات:

أكد نائب قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري أمس الثلاثاء، دعم إيران الكامل الدوحة حكومةً وشعباً قائلا “الظروف مهيأة لتنمية التعاون وتعزيز العلاقات مع قطر”.

وأضاف تنكسيري في تصريح على هامش معرض “ديمدكس 2018″ في الدوحة، نسعى إلى عرض الإنجازات الإيرانية في مجال إنتاج الأجهزة والمعدات البحرية في المعارض القادمة، بحسب ‘‘وكالة تسنيم الإيرانية” للأنباء.

وأشار إلى التوتر القائم في العلاقات بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي مع قطر، لافتاً إلى أن إقامة المعرض بهذا الحجم يعتبر إنجازاً هاماً للحكومة القطرية، مؤكداً أن مشاركة إيران في حضور الدورات الثلاث للمعرض، دعم إيراني للدوحة.