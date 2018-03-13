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«الأرصاد» تتوقع: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على عدة مناطق

«الأرصاد» تتوقع: رياح مثيرة للأتربة والغبار تحجب الرؤية على عدة مناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق المملكة بدءا من اليوم الأربعاء، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وكذلك على وسط وشمال شرق المملكة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بوجه عام، بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، من المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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