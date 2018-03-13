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«الأحوال المدنية» تتوعد مروجي خبر تجنيس زوجات المواطنين

«الأحوال المدنية» تتوعد مروجي خبر تجنيس زوجات المواطنين
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تواصل – فريق التحرير:

توعدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، الجهة التي روجت خبر تجنيس زوجات وأرامل المواطنين، أمس الثلاثاء، باتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وفقًا لنظام المطبوعات.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الجاسر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ياهلا”، أن طلبات التجنيس، تكون حسب النظام، وهي ليست جديدة، لافتًا إلى أنه يوجد عدد من النقاط إذا اكتملت يحق للشخص التقدم بالطلب.

وكانت “الأحوال المدنية”، نفت ما تم تداوله عن استئناف استقبال طلبات التجنيس لزوجات وأرامل المواطنين بعد توقف دام أربع سنوات، وتخصيص المادة 16 من نظام الجنسية الخاصة لشروط منح الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وأنه يتم تقييم طلب زوجة المواطن بواسطة لجنة مكونة من إدارة التجنيس في فرع الأحوال المدنية في المنطقة من خلال ستة عناصر في ضوء ما تقدمه الزوجة من معلومات.

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