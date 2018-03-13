أداء صلاة الميت على الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام

تواصل – واس:

أدّى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وابنا الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن خالد، وأحفاد الفقيد، بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

كما أدى الصلاة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء عبدالله العصيمي, وجموع المصلين.

تغمد الله الفقيد بواسع مغفرته وأسكنه فسيح جناته.