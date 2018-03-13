أداء صلاة الميت على الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء اليوم.. 13 قرارًا و5 مراسيم ملكية

مجلس الوزراء اليوم.. 13 قرارًا و5 مراسيم ملكية

«الداخلية»: استقبال طلبات الجنسية لا يعني الحصول عليها

«الداخلية»: استقبال طلبات الجنسية لا يعني الحصول عليها

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

أداء صلاة الميت على الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام

أداء صلاة الميت على الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام
0

تواصل – واس:

أدّى صاحب السمو الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، وابنا الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن بندر بن خالد، وأحفاد الفقيد، بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الحرام، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

كما أدى الصلاة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء عبدالله العصيمي, وجموع المصلين.

تغمد الله الفقيد بواسع مغفرته وأسكنه فسيح جناته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إمام المسجد الحرام: المحاسبة والقلق خشية التقصير من صفات المؤمنين المخلصين

إمام المسجد الحرام: المحاسبة والقلق خشية التقصير من صفات المؤمنين المخلصين

«الشورى» يطالب بتركيب مظلات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات الحرم

«الشورى» يطالب بتركيب مظلات وأجهزة تلطيف الجو في ساحات الحرم

هطول أمطار غزيرة على أروقة وساحات المسجد الحرام (فيديو)

هطول أمطار غزيرة على أروقة وساحات المسجد الحرام (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: حبس حقوق الناس ظلم وبغي

خطيب المسجد الحرام: حبس حقوق الناس ظلم وبغي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>