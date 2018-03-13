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خدعة بسيطة تُمكنك من الاتصال بأي شخص يُفعِّل خاصية «عدم الإزعاج»

خدعة بسيطة تُمكنك من الاتصال بأي شخص يُفعِّل خاصية «عدم الإزعاج»
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تواصل – فريق التحرير:

عرض المختص التقني والخبير في أمن المعلومات، ياسر الرحيلي، خدعةً بسيطةً تساعد في اجتياز خاصية “عدم الإزعاج” التي يتم تفعيلها لوقف الاتصالات.

وقال “الرحيلي” على حسابه بموقع “تويتر”: “إذا أردت الاتصال بشخص وكنت تعتقد أنه مُفعل لخدمة (عدم الإزعاج) فأرسل كلمة (عاجل) برسالة نصية ثم اتصل به، سيتم تمرير مكالماتك له”.

وتستخدم خاصية “عدم الإزعاج” في كتم صوت المكالمات والتنبيهات والإشعارات التي تتلقاها أثناء قفل الجهاز، ويمكن أيضاً من خلالها تعيين جدول زمني والسماح بتلقي المكالمات الواردة من أشخاص بعينهم.

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