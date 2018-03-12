إيران.. المعارضة تدعو لانتفاضة جديدة اليوم

تواصل – وكالات:

سخر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مما وصفه بهلع نظام الملالي من الانتفاضة الجديدة المقرر إطلاقها اليوم الثلاثاء.

ووفق بيان للمجلس فإن أجهزة الأمن تقوم بحملات اعتقال جماعية لإفشال هذه المظاهرات، كما تحذر من استخدام الألعاب النارية.

وقال بيان عن قائد شرطة محافظة همدان، بخش علي كامراني ‘‘إن الشرطة ستكون حازمة في التعامل مع من وصفهم بـ«منتهكي الأعراف العامة‘ع.

ولكن رغم هذه الإجراءات والتحذيرات، فقد أكدت المعارضة الإيرانية أن الشباب والنساء «سوف يلقنون النظام المتخلف درسا لن ينساه، وأن الإرادة الراسخة للشعب الإيراني ستمحو نظام ولاية الفقيه الذي لا ينسجم مع الشعب والحضارة الإيرانية وثقافتها ولو بالحد الأدنى، بشكل دائم من تاريخ إيران».

وأطلقت الهيئة الاجتماعية لمجاهدي خلق داخل إيران، دعوة بعنوان «اليوم الوطني لجهار شنبه سوري، انتفاضة أخرى ضد ديكتاتورية الملالي».