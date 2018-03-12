اختفاء فتاة في بحر تبوك.. نزلت بمنطقة «غير مخصصة للسباحة»

تواصل – الرياض:

يُكثِّف حرس الحدود بمنطقة تبوك، عمليات البحث عن فتاة (17 عاماً)، فُقدت أثناء ممارساتها السباحة، في منطقة “حصيات الأشهب”، شمال مركز السلطانية، وهي “منطقة غير مخصصة للسباحة”.

وقال المقدم البحري فهد بن صالح العنزي، المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، “تلقى مناوب غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حقل على هاتف الطوارئ (994) بلاغاً من شرطة محافظة حقل، مفاده أنه ورد بلاغ من مواطن يفيد أن شقيقته والتي تبلغ من العمر (17) سنة، فُقدت أثناء ممارستها للسباحة عند الساعة (18:40)، بالمنطقة المسماة (حصيات الأشهب) شمال مركز السلطانية وهي (منطقة غير مخصصة للسباحة)‘‘.

وأضاف “قام بالبحث عنها وترافقه والدته، ولم يعثرا عليها، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية للموقع للبحث عن المفقودة بالتنسيق مع مركز تنسيق البحث والإنقاذ، لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة، حيث تم دعم عمليات البحث بعدد من الغواصين من القطاعات والفرق التطوعية، ولا زالت عمليات البحث مستمرة عن المفقودة‘‘.