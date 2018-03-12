إدانة لإيران بشأن حقوق الإنسان.. «الأمم المتحدة» تدعوها لاحترام مواطنيها

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

وزير التعليم يكشف حقيقة خصخصة المدارس الحكومية

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

«حساب المواطن» يعلن إحصائيات مهمة عن مستحقي الدعم بالدفعة الرابعة

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

وزارة الدفاع تعلن خطتها الشاملة للتطوير الأربعاء المقبل

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

حُفر أرضية عملاقة بالقرب من الرياض.. «عالم» يكشف السر (فيديو)

إدانة لإيران بشأن حقوق الإنسان.. «الأمم المتحدة» تدعوها لاحترام مواطنيها

إدانة لإيران بشأن حقوق الإنسان.. «الأمم المتحدة» تدعوها لاحترام مواطنيها
0

تواصل – واس:

دعت رئيسة لجنة الإجراءات الخاصة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم إيران لاحترام حقوق الإنسان وعدم القيام بأعمال انتقامية ضد مواطنيها الذين يتعاونون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، والسماح للمقرر الخاص المعني بالأوضاع في إيران بدخول البلاد للقيام بولايته.

وخلال مناقشة المجلس للأوضاع في إيران، أدانت عدة دول مواصلة إيران لانتهاك حقوق الأقليات، ومنع المقرر الخاص من دخول البلاد لجمع المعلومات، حيث أدان الاتحاد الأوروبي مواصلة إيران لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التمييز ضد الأقليات الدينية والعرقية واضطهادهم ، وكذلك القيام بحملات اعتقالات للمعارضين والمجتمع المدني.

وطالبت سويسرا السلطات في إيران بوقف الانتهاكات ضد المعارضة وتقديم المسؤولين عن تلك الانتهاكات للعدالة، فيما طالبت ألمانيا الحكومة الإيرانية بتنفيذ الوعود غير المطبقة للرئيس الإيراني حسن روحاني عندما قال ‘‘إن الناس يمكنهم التعبير عن مطالبهم وعلى الدولة الاستجابة لتلك المظالم‘‘.

كما انتقدت كل من بلجيكا والدنمارك وأستراليا ونيوزلندا وكندا وجمهورية مقدونيا وفرنسا وأيسلندا السجل الإيراني في مجال حقوق الإنسان.

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية حملة القمع والعنف التي مارستها الحكومة الإيرانية ضد المتظاهرين في ديسمبر الماضي ، وطالبت إيران بالتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته.

وناقش المجلس التقرير الأخير الذي قدمته أسماء جهانجير للمجلس قبل وفاتها الشهر الماضي حول الأوضاع في إيران. والذي أكد على قيام السلطات الإيرانية بأعمال انتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة وكذلك عائلاتهم، وممارسة التمييز ضد الأقليات ، واعتقال المعارضين ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين.

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أبناء قبيلة الغفران يطالبون الأمم المتحدة بحل قضيتهم مع قطر

أبناء قبيلة الغفران يطالبون الأمم المتحدة بحل قضيتهم مع قطر

الرئيس الفلبيني يهدد بإلقاء موظفي الأمم المتحدة إلى التماسيح

الرئيس الفلبيني يهدد بإلقاء موظفي الأمم المتحدة إلى التماسيح

«ترامب»: سألغي الاتفاق النووي مع إيران.. بشرط

«ترامب»: سألغي الاتفاق النووي مع إيران.. بشرط

«بي بي سي» تلجأ للأمم المتحدة لحماية صحفييها في إيران من الاضطهاد

«بي بي سي» تلجأ للأمم المتحدة لحماية صحفييها في إيران من الاضطهاد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد
صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر
تدوينات حرة

صناعة المعلم موقوفة حتى إشعار آخر

المزيد
صاحب مبادرة «التوصيل مجاناً»: مرض والدي قادني للفكرة.. وأرفض اصطحاب الفتيات (خاص)
تقارير وحوارات

صاحب مبادرة «التوصيل مجاناً»: مرض والدي قادني للفكرة.. وأرفض اصطحاب الفتيات (خاص)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>