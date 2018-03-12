توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على وسط وشرق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، اليوم الثلاثاء، على وسط وشرق المملكة.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة، على مرتفعات جازان وعسير.

أما عن حالة البحر، فأوضحت أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بوجه عامّ، بسرعة 18-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 16-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.