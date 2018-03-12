القبض على سائق سيارة التوصيل «المتحرش بالفتاة الصماء»

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تواصل- أحمد الحربي:

تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العاقد الثالث، ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو يتحرش  بفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتضمن  سائق من أوبر أو كريم يحاول التحرش والاعتداء على فتاة من ذوي الهمم) عليه فقد عملت شرطة المنطقة وأجهزتها المختصة على تتبع هذا الحدث ومن قام به.

وأكد القحطاني تم التوصل إلى الفاعل وهو مواطن في العقد الثالث من العمر يقوم بنقل الركاب بسيارة خاصة، وقد استغل ظروف تلك الفتاة، وتم القبض عليه لتقديمه للعدالة لينال عقوبته.

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