قطاع السيارات يعلن 732 وظيفة للشباب من الجنسين

تواصل – الرياض:

تنظم غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية وسوق العمل برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس منصور الشثري صباح يوم (الاثنين) 19 مارس بمقر الغرفة، ملتقى التوظيف لتوطين منافذ ومعارض بيع السيارات والدراجات النارية بطرح (732) وظيفة فنية وإدارية ومحاسبية ترغب المنشآت في شغلها بالكوادر السعودية المؤهلة من الشباب والشابات.

ودعت الغرفة الباحثين عن العمل من الجنسين للاستفادة من هذه الفرص الوظيفية والتي منها (447) وظيفة تحت مسمى بائع ومديري معارض، إضافة إلى (199) وظيفة في مجال قطع الغيار، و(86) وظيفة تحت مسمى محاسبة، إدارة الموارد البشرية، المشتريات، أمين صندوق، خدمات عملاء وهاتف مجاني.

يذكر أن غرفة الرياض ستنظم على التوالي ملتقى توظيف لكل نشاط على حدة من الأنشطة الأ12 التي أعلنت وزارة العمل تطبيق توطين منافذ بيعها بداية العام القادم، وذلك لإتاحة الفرصة للمنشآت للاستعداد والجاهزية لتطبيق القرار، وذلك بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية لتشغيل منافذ البيع.

وكانت غرفة الرياض قد جهزت حقائب تدريبية متخصصة لكل نشاط، حيث سيتولى مركز التدريب والتوظيف بالغرفة تدريب وتأهيل طالبي العمل، بعد أن يوقعوا عقود عملهم مع المنشآت لتطوير مهاراتهم وتهيئتهم للعمل، من خلال إكسابهم المهارات البيعية والتعامل مع العملاء، وحقوق وواجبات الموظف والسلوك الوظيفي في بيئة العمل، والمهارات المختصة بمنافذ بيع النشاط، ودعت غرفة الرياض كافة المنشات للاستفادة من الخدمات المجانية التي يقدمها مركز التوظيف والتدريب بالغرفة، لدعم قرار وزارة العمل بتوطين منافذ البيع.