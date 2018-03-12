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مقتل مهاجم يحمل سكيناً أمام مقر السفير الإيراني في النمسا

مقتل مهاجم يحمل سكيناً أمام مقر السفير الإيراني في النمسا
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تواصل – وكالات:

قالت الشرطة النمساوية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين: إن جندياً نمساوياً أطلق النار على مهاجم كان يحمل سكيناً أمام مقر السفير الإيراني في فيينا، وأرداه قتيلاً.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن نمساوياً يبلغ من العمر 26 عاماً هاجم الجندي، الذي كان يحرس المكان بمفرده، فجأةً في وقت متأخر من يوم الأحد.

ورش الجندي في البداية رذاذ الفلفل على المهاجم، ولكن بعد نشوب الصراع الذي أعقب ذلك، أطلق الجندي أربع طلقات من سلاحه على المهاجم، ما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة أودت بحياته في منطقة هايتزينغ الغربية، بينما أصيب الجندي بجرح في ذراعه نقل على إثره إلى المستشفى وهو يعاني من الصدمة.

وقال المتحدث إنه لا يزال من “المبكر للغاية” التكهن بدوافع الرجل. وأمرت الشرطة بنشر عناصر أمن إضافية عند المباني الدبلوماسية الأخرى في فيينا.

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