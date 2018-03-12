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خلال أسبوع.. حرس الحدود يُحبط تهريب طن حشيش ويطيح بـ٢٧ مهرباً (صور)

خلال أسبوع.. حرس الحدود يُحبط تهريب طن حشيش ويطيح بـ٢٧ مهرباً (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

أحبط رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران خلال الفترة من 16 إلى 22 / 6 / 1439 هـ عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد ساهر الحربي، أنّه في إطار الجهود الأمنية المستمرة لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود البرية والبحرية للمملكة, فقد تم رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية في مسؤوليات منطقتي جازان ونجران؛ مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف؛ وأسفر عن ذلك القبض على عدد (24) مهرباً من الجنسية الإثيوبية و مهرب يمني الجنسية ومهربين صوماليي الجنسية.

وأضاف الحربي: “أنّ مجموع ما ضبط بحوزتهم بلغ (847.987) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر, وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود ماضون – بعون الله وتوفيقه- للتصدي بحزم وثبات لجميع محاولات التهريب مهما تعددت وسائلها وأشكالها، والضرب بيدٍ من حديد ضد كل من يستهدف أمن واستقرار ومقدرات المملكة وشبابها.

 

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