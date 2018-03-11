عضو «شورى» يوضح التخصصات التي تحتاج الدولة توظيفها الفترة المقبلة

تواصل – الرياض:

طالب عضو مجلس الشورى عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور عبدالإله بن سيف الدين ساعاتي، بالحد من احتمالية ارتفاع نسبة البطالة، عبر خلق وظائف في مجالات جديدة، مؤكدا أن رؤية 2030 تنص على خفضها، وتضعها ضمن أهدافها المهمة.

ووجه ساعاتي، انتقادات لاذعة لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة (الملغاة)، مؤكدا أنها لم تقدم ما يشفع لها بالاستمرار، بحجة أن دورها تنسيقي وليس تنفيذي، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء بإلغائها كان صائبا، بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وبين، أن الدولة تحتاج إلى خريجين في تخصصات الدراسات الاكتوارية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الحيوية، والبرمجيات. وقال: إن مشروعي «القدية ونيوم» يحتاجان إلى تخصصات ومجالات مختلفة وجديدة، مؤكدا أن مثل هذه المشاريع ستكون مجالا رحبا وخصبا للتوظيف.

وطالب عضو الشورى بعمل وزارة مستقلة للشؤون الاجتماعية وفصلها عن وزارة العمل، في ظل عدم التناسق بين «العمل والعمال» و«الرعاية الاجتماعية»، فضلا عن ضخامة مسؤوليات الوزارة بحسب تعبيره، مضيفا ان فصلها سيزيد تركيزها أكثر تجاه العمل والتوظيف.

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