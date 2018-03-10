ولي العهد يصل الرياض بعد زيارة مصر والمملكة المتحدة

تواصل – واس:

وصل – بحفظ الله ورعايته – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم إلى الرياض بعد الزيارتين اللتين قام بهما لجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – .

وكان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.