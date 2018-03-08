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«حلاق ونجار وعامل نظافة».. هل يقبل المواطنون العمل بهذه الوظائف؟

«حلاق ونجار وعامل نظافة».. هل يقبل المواطنون العمل بهذه الوظائف؟
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تواصل- الرياض:

قال عضو مجلس الشورى الدكتور سامي زيدان ‘‘إن المواطن السعودي سیشغل يوماً ما جمیع الوظائف التي يشغلھا الأجانب، والتي كان المواطنون يعزفون عن العمل بھا، مثل مهن “حلاق، وعامل نظافة، ونجار، ومیكانیكي، وعامل طلاء البويات” وغیرھا.

وانتقد زيدان وفقا لـ”الحیاة”، ھیئة تولید الوظائف، التي ألغیت مؤخرا لذكرھا أن بعض الوظائف لا تناسب المواطنین، مبیناً أن نظرة
المجتمع تتغیر، فقد نجد مواطناً يعمل قھوجیاً في مكاتب العمل، بینما يعتبر عیباً أن يعمل جرسوناً بأحد المطاعم.

وأكد أن مجلس الشورى مصرّ على مكافحة التستر وتوطین الوظائف، مضیفاً أن بلادا مثل أمريكا ومصر والتي يكثر فیھا التعداد السكاني، يعمل مواطنوھا في جمیع الوظائف حتى أعمال النظافة، لافتاً إلى أن نظرة المجتمع قد تتغیر إلى بعض ھذه الوظائف بعد فترة من الزمن، وأن المدة تختلف من مھنة لأخرى.

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