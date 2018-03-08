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غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

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«شؤون البعثات» توضح أعداد المبتعثين والدارسين في بريطانيا

«شؤون البعثات» توضح أعداد المبتعثين والدارسين في بريطانيا
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تواصل – الرياض:

كشفت وكالة الوزارة لشؤون البعثات عن أعداد المبتعثين السعوديين في المملكة المتحدة، مؤكدا أن هناك 506 دارسين يتكفلون بمصاريفهم، وهناك 4184 مبتعثا، كما يبلغ عدد الموظفين المبتعثين 6308 موظفين، ويبلغ عدد المرافقين الدارسين
2617، ويبلغ العدد الإجمالي لكل هؤلاء 13615 سعوديًا وسعودية.

وبحسب ‘‘عكاظ‘‘ أبانت شؤون البعثات، أن هناك 4164 مبتعثا في درجة الدكتوراه، ودارسي اللغة 4062، ودرجة الماجستير 2730،
والبكالوريوس 2430، إضافة إلى تدريب 141، والزمالة 18، ودارسي الدبلوم 4، فيما يوجد 66 في دراسات أخرى.

ويبلغ عدد الإناث من المبتعثين 6305، فيما الذكور 7310، وإجمالي المرافقين 15819.

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