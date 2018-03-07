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لأول مرة.. قائمة أثرياء العالم خالية من أسماء السعوديين

لأول مرة.. قائمة أثرياء العالم خالية من أسماء السعوديين
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تواصل – الرياض:

خلت قائمة فوربس لأثرياء العرب لعام 2018، من الأسماء السعودية، واستثنت منها وللمرة الأولى الأثرياء في المملكة العربية السعودية، وفضّلت “فوربس” وللمرة الأولى عدم إدراج 10 أثرياء سعوديين في القائمة.

وذكرت المجلة في قائمتها الصادرة في شهر مارس الجاري، أن صافي الثروات بلغ 76.7 مليار دولار، والتي توزعت على 31 ثرياً عربياً.

وتصدّرت مصر المركز الأول، في شخص رجل الأعمال ناصف ساويرس، بصافي ثروة قدرها 6.6 مليار دولار، بعدما كان في المركز الخامس في قائمة العام الماضي، بينما تصدرت الإمارات على الدول العربية، من حيث عدد الأثرياء العرب في القائمة بـ7 أثرياء، تلتها مصر بـ6 أثرياء.

وشملت أسماء سبعة من رجال الأعمال الإماراتيين بثروة إجمالية تقدر بنحو 20.6 مليار دولار، واحتل المركز الأول الإماراتي عبدالله بن أحمد الغرير، حيث بلغت ثروته 5.9 مليار دولار محتلاً بها المرتبة الـ 296 عالمياً، وجاء في المركز الثاني ماجد الفطيم بثروة 4.6 مليار دولار مستحوذاً بها على المرتبة الـ 456 عالمياً.

وضمت القائمة حسين سجواني الذي جاء بالمركز الثالث وعالمياً بالمركز الـ 527؛ وذلك بعد أن بلغت ثروته 4.1 مليار دولار.

وجاء عبدالله الفطيم الرابع بثروة 3.3 مليار دولار. وأما الخامس فكان سعيد بن بطي القبيسي بثروة 2.7 مليار دولار، وفي المركز السادس سيف الغرير وثروته 1.9 مليار دولار، وخليفة بن بطي المهيري السابع بثروة 1.5 مليار دولار.

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