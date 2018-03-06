أمير المدينة يوجه بمحاسبة المتسببين في بث خبر تنظيم عرض أزياء

تواصل – فريق التحرير:

وجه أمير منطقة المدينة المنورة، الجهات ذات العلاقة بالتحقيق حول ما بثته إحدى القنوات الفضائية عن إقامة عرض أزياء- على حد وصفها- وتداولته وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديد المخالفات إن وجدت ومحاسبة المتسببين وفق الأنظمة والتعليمات.

وكان المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي مدير فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة المدينة المنورة، كشف تفاصيل حفل الأزياء الذي أقيم بالمدينة المنورة والذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واستياء بعض أهالي المدينة المنورة.

وقال الصاعدي، إن المزاد الذي أقيم بالمدينة المنورة، كان على “فستانين” داخل إحدى قاعات الأفراح المغلقة للنساء فقط، مؤكداً أنه تم وفق الضوابط النظامية، والحصول على الموافقات المطلوبة، ولم تحدث أي مخالفة خلال فترة المزاد.

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