«الإحصاء»: 10 آلاف ريال متوسط الأجر الشهري للمواطن

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كشفت المؤشرات الاجتماعية للهيئة العامة للإحصاء في نشرة سوق العمل للربع الثالث 2017، عن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين مقابل أجر 15 سنة فأكثر، حسب الجنس والجنسية ونوع القطاع استنادًا لبيانات تقديرية من مسح القوى العاملة.

وتصدّر قطاع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية إجمالي متوسط الأجر المدفوع في مختلف القطاعات، حيث بلغ إجمالي متوسط أجر المشتغلين 15 سنة فأكثر في القطاع 10,960 ريالًا سعوديًا، وإجمالي متوسط أجر السعوديين المشتغلين في القطاع بلغ 12,486 ريالًا سعوديًا، في حين بلغ إجمالي متوسط أجر غير السعوديين المشتغلين في القطاع 10,775 ريالًا سعوديًا.

تلاه المشتغلون 15 سنة فأكثر في القطاع الحكومي مسجلًا متوسط أجر إجمالي بلغ 10,745 ريالًا سعوديًا للمشتغل، وإجمالي متوسط أجر السعوديين المشتغلين مقابل أجر 10,784 ريالًا، في حين بلغ متوسط أجر غير السعوديين 10,053 ريالًا في القطاع الحكومي.

ثم قطاع المنظمات غير الربحية وبلغ إجمالي متوسط أجر المشتغلين 15 سنة فأكثر في القطاع 5,323 ريالًا، وإجمالي متوسط أجر السعوديين 15 سنة فأكثر المشتغلين في القطاع 6,289 ريالًا، في حين بلغ إجمالي متوسط أجر المشتغلين غير السعوديين في القطاع 4,664 ريالًا، ثم قطاع المنشآت الخاصة وبلغ إجمالي متوسط أجر المشتغلين في القطاع 4,455 ريالًا سعوديًا، ومتوسط أجر المشتغلين السعوديين 15 سنة فأكثر في القطاع 7,584 ريالًا، بينما بلغ متوسط أجر المشتغلين غير السعوديين في القطاع 3,889 ريالًا سعوديًا، ثم قطاع العمالة المنزلية وبلغ إجمالي متوسط أجر المشتغلين غير السعوديين في القطاع 1,873 ريالًا سعوديًا.

كما بيّنت نتائج النشرة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة أن متوسط الأجر الشهري بلغ 6,119 ريالًا سعوديًا لإجمالي المشتغلين مقابل أجر 15 سنة فأكثر، متوسط أجر الذكور 6,102 ريال، وللإناث 6,238 ريالًا، كما بلغ متوسط الأجر الشهري لإجمالي السعوديين المشتغلين مقابل أجر 10,012 ريالًا، ومتوسط أجر السعوديين الذكور 10,133 ريالًا، ومتوسط أجر السعوديات 9,440 ريالًا سعوديًا.