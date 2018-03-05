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الدمام.. موقف نبيل من مواطن يقود مقيماً هندياً إلى الإسلام

الدمام.. موقف نبيل من مواطن يقود مقيماً هندياً إلى الإسلام
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تواصل – الدمام:

قاد موقف نبيل بادر به أحد المواطنين؛ مقيماً هندياً إلى دين الإسلام، وذلك بعدما تأثر بموقف المواطن الذي تبرع بمبلغ من المال لفض نزاع بين بائع بمحطة وقود وزبون على طريق (الدمام – الجبيل).

وقال نائب رئيس فرع الدعوة والإرشاد بالدمام عبدالواحد المزروع: إن المقيم الهندي تأثر بموقف شاهده من قِبل أحد المواطنين، بعدما فوجئ بتدخل الأخير لفض نزاع وخلاف مالي وقع بين بائع بمحطة وقود وأحد الزبائن، بعرضِه دفع المبلغ المتنازع عليه.

وبيّن المزروع أن المقيم سارع بالذهاب للمواطن وسأله عن سبب إقدامه على هذا الفعل، ليجيبه الأخير بأن الدافع هو تعاليم الدين الإسلامي.

وأشار إلى أن المقيم الهندي تواصل مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالدمام للتعرف على الإسلام عبر الدعاة والكتب المترجمة، قبل أن يعلن دخوله الإسلام بعدها بفترة قصيرة.

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