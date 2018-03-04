معلمات نائيات ومخالفة حافلات.. مأساة انتقال بطعم الألم

تواصل – جدة:

معلمات تغادرن منازلهن في الثانية فجراً، لتتمكن من اللحاق بدوامهن في المدرسة قبل بداية طابور الصباح في السابعة والنصف أو الثامنة صباحاً، وسائقو حافلات يخضن معهن تلك المغامرات لإيصالهن إلى أعمالهن، فيفاجأوا بمخالفات وزارة النقل، والتي قد تتجاوز 10 آلاف ريال في اليوم الواحد.

ما سبق هو ملخص لمعاناة مزدوجة تعيشها معلمات القرى النائية، واللاتي جاء قدرهن للتعيين في مدارس تبعد عن مقار سكنهن بأكثر من 800 كم، تضطررن لقطعها يومياً ذهاباً وإياباً، عبر حافلات تهرب من الطرق الواسعة والمعبدة إلى طرق أخرى، لتهرب من مخالفات وزارة النقل التي لا ترحم، على حد وصف السائقين، فتكتمل دائرة المعاناة للطرفين.

وأكدت معلمات أن سائقي الحافلات باتوا يبحثون عن الطرق البعيدة عن أعين مفتشي وزارة النقل، وبوابات تحصيل الرسوم، فيختارون طرقاً غير معروفة ونائية، لا توجد بها دورات مياه ولا أماكن للراحة، متسائلات عن مصيرهن، حال تعطل الحافلات بهن في تلك الطرق.

سائقون بدورهم تحدثوا عن فرض مخالفات عليهم لأتفه الأسباب، فقال أحدهم إنه تعرض لمخالفة قدرها 55 ألف ريال، بسبب عدم تغيير اللوحات، بينما تؤكد وزارة النقل أن مخالفاتها تلك تأتي للصالح العام وللسلامة، كاشفة أن معظم السائقين ينقلون المعلمات دون وجود تعاقد واضح، أو رخصة تشغيل من المدرسة، وهو ما يعد مخالفة تستوجب التدخل، حفاظاً على أمان المعلمات، بحسب “عكاظ”.