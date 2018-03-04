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وسط تذمر المواطنين.. «أمانة الطائف» تكشف أسباب توقف مشروع «جسر الدلال»

وسط تذمر المواطنين.. «أمانة الطائف» تكشف أسباب توقف مشروع «جسر الدلال»
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تواصل – الطائف:

تعليقاً على شكوى الأهالي من توقف مشروع جسر الدلال وسط الطائف، قال المهندس محمد بن هميل أمين المحافظة: ‘‘إن توقف العمل في المشروع سببه عدم اعتماد مبالغ لنزع الملكيات‘‘ مؤكداً أنه تجري حالياً إعادة دراسة المشروع وفق الإمكانات المتاحة.

وكشف ابن هميل، أن قيمة المشروع – جسر في طريق الجيش باتجاه ميدان التعليم، ونفق باتجاه طريق المطار- المعتمدة تصل إلى ١١٣ مليوناً، ومدة تنفيذه تستمر ٥٥٠ يوماً بما يصل إلى عام ونصف تقريباً بحسب ‘‘عكاظ‘‘.

وكان عدد من الأهالي قد عبروا عن استيائهم بعدما تفاجأوا بوجود لوحة حجر الأساس التي يرجع تاريخها لـ 12/5/1437هـ، ملقاة مع سكراب قرب موقع المشروع بعد أن كان مقرراً بدء التنفيذ والانتهاء في غضون عام ونصف من تاريخه.

من جهته أكد المواطن عبدالله المالكي، أن فرحتهم لم تكتمل بعد أن توقف العمل فيه دون معرفة الأسباب، مشيراً إلى أنهم علقوا عليه آمالاً عريضة في تسهيل حركة السير وسط المحافظة.

وتساءل محمد الحارثي: كيف تبرز لوحة تشير لبدء المشروع، ومن ثم تختفي دون إبداء الأسباب الواضحة؟ متمنياً من المسؤولين في الأمانة إعادة النظر في قرار إيقافه والبدء في تنفيذه لأهميته في مدينة الورد.

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