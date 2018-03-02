موقوفون يروون قصصهم مع الحوادث المرورية تحت تأثير المسكر والمخدرات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

الأحوال المدنية: بطاقات الهوية سارية الصلاحية لا يلزم تجديدها

الأحوال المدنية: بطاقات الهوية سارية الصلاحية لا يلزم تجديدها

«أباالخيل»: تطبيق نظام حماية الطفل على صاحب مقطع المشاهد المُخلّة

«أباالخيل»: تطبيق نظام حماية الطفل على صاحب مقطع المشاهد المُخلّة

«الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة ما حدث في خطبة الجمعة بجامع ينبع البحر (فيديو)

«الشؤون الإسلامية» تكشف حقيقة ما حدث في خطبة الجمعة بجامع ينبع البحر (فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية: حيل العلمانيين والليبراليين «شيطانية» ويفسرون الاعتدال بطريقتهم..(فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية: حيل العلمانيين والليبراليين «شيطانية» ويفسرون الاعتدال بطريقتهم..(فيديو)

موقوفون يروون قصصهم مع الحوادث المرورية تحت تأثير المسكر والمخدرات

موقوفون يروون قصصهم مع الحوادث المرورية تحت تأثير المسكر والمخدرات
0

تواصل – الرياض:

روى عدد من موقوفي سجن الحاير في الرياض، على ذمة قضايا متعلقة بارتكاب حوادث مرورية، قصصهم والجرائم التي ارتكبوها، تحت تأثير المسكرات والمخدرات، وكيف كانوا مسلوبي الإرادة.

وقال أحدهم، حسبما ورد في مقطع فيديو تضمن مقابلات أجرتها الإخبارية، إنه كان يسير بالسيارة وهو سكران وكانت تطارده دورية أمنية، وأثناء هروبه منها بسرعة ما بين 150 و160 كم/ ساعة صدم شخصين كانا يعبران الطريق ما أدى لوفاتهما.

مقوف آخر قال إنه كان مدمناً على استخدام حبوب الزانكس المهدئة، ووصل به الإدمان إلى تناول 70 حبة في اليوم الواحد، وفي أحد الأيام، وأثناء وقوعه تحت تأثير الحبوب، ارتكب حادثاً مرورياً تسبّب في تفتت عظام وجهه بالكامل، كما وقع له حادث آخر أثناء مطاردة دوريات مكافحة المخدرات له.

وأجرت القناة – ضمن حملة “الله يعطيك خيرها” للتوعية المرورية – لقاءً مع موقوف ثالث قال إنه كان يمارس التفحيط في شارع معروف بتجمعات المفحطين.

وأضاف أنه كان خلال ذلك تحت تأثير حبوب الزانكس المخدرة، ودخل في مطاردة مع الدوريات الأمنية وصدم عدة دوريات؛ لكن أُلقي القبض عليه في النهاية، وأودِع في السجن، وعبروا جميعا عن الندم جراء تلك الجرائم التي ارتكبوها بسبب المسكر والمخدرات.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سجن مواطن 6 سنوات لطعنه في قرارات الدولة عبر «تويتر»

سجن مواطن 6 سنوات لطعنه في قرارات الدولة عبر «تويتر»

بعد أزمة «درندري».. «قانوني»: السجن والغرامة لمن يسيء لأعضاء «الشورى»

بعد أزمة «درندري».. «قانوني»: السجن والغرامة لمن يسيء لأعضاء «الشورى»

مستشار قانوني لـ«تواصل»: «الريتويت» لتغريدة مسيئة عقوبته السجن وغرامة 500 ألف ريال

مستشار قانوني لـ«تواصل»: «الريتويت» لتغريدة مسيئة عقوبته السجن وغرامة 500 ألف ريال

كفَل عاملاً فحُكم عليه بالسجن 6 سنوات ودفع 900 ألف ريال

كفَل عاملاً فحُكم عليه بالسجن 6 سنوات ودفع 900 ألف ريال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. 8 نصائح لقائدي السيارات أثناء هطول الأمطار

المزيد
مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء
تقارير وحوارات

مهندس كهرباء يقدم عبر «تواصل» حلولاً مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء

المزيد
«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)
تقارير وحوارات

«تواصل» تتابع أمطار وسيول أبها.. غرق أحياء واحتجازات وحوادث (صور وفيديوهات)

المزيد
إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. أطعمة تقوي المناعة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>