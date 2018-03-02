موقوفون يروون قصصهم مع الحوادث المرورية تحت تأثير المسكر والمخدرات

تواصل – الرياض:

روى عدد من موقوفي سجن الحاير في الرياض، على ذمة قضايا متعلقة بارتكاب حوادث مرورية، قصصهم والجرائم التي ارتكبوها، تحت تأثير المسكرات والمخدرات، وكيف كانوا مسلوبي الإرادة.

وقال أحدهم، حسبما ورد في مقطع فيديو تضمن مقابلات أجرتها الإخبارية، إنه كان يسير بالسيارة وهو سكران وكانت تطارده دورية أمنية، وأثناء هروبه منها بسرعة ما بين 150 و160 كم/ ساعة صدم شخصين كانا يعبران الطريق ما أدى لوفاتهما.

مقوف آخر قال إنه كان مدمناً على استخدام حبوب الزانكس المهدئة، ووصل به الإدمان إلى تناول 70 حبة في اليوم الواحد، وفي أحد الأيام، وأثناء وقوعه تحت تأثير الحبوب، ارتكب حادثاً مرورياً تسبّب في تفتت عظام وجهه بالكامل، كما وقع له حادث آخر أثناء مطاردة دوريات مكافحة المخدرات له.

وأجرت القناة – ضمن حملة “الله يعطيك خيرها” للتوعية المرورية – لقاءً مع موقوف ثالث قال إنه كان يمارس التفحيط في شارع معروف بتجمعات المفحطين.

وأضاف أنه كان خلال ذلك تحت تأثير حبوب الزانكس المخدرة، ودخل في مطاردة مع الدوريات الأمنية وصدم عدة دوريات؛ لكن أُلقي القبض عليه في النهاية، وأودِع في السجن، وعبروا جميعا عن الندم جراء تلك الجرائم التي ارتكبوها بسبب المسكر والمخدرات.