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كشف غموض سرقة المحلات ومحتويات السيارات بالرياض.. وضبط 3 متورطين

كشف غموض سرقة المحلات ومحتويات السيارات بالرياض.. وضبط 3 متورطين
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة مواطنين متورطين في عدة قضايا سرقة محلات تجارية، ومحتويات مركبات متوقفة، واعترفوا بارتكاب ما لايقل عن عشر حوادث بهذا الأسلوب.

وقالت شرطة الرياض، في بيان، إنه وعلى ضوء الخطط الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، حمايةً للأرواح وحفظاً للحقوق والممتلكات، فقد عَمدَت إدارة التحريات والبحث الجنائي إلى تكثيف الجهود لكشف غموض قضايا سرقة المحلات التجارية، وتكسير زجاج المركبات أثناء وقوفها والاستيلاء على ما بداخلها من أموال ومقتنيات.

وأضافت: ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير، أشارت الدلائل إلى ضلوع ثلاثة مواطنين خلف عدد من الحوادث، أسفرت الجهود – بفضل من الله – عن القبض عليهم في كمائن محكمة (جميعهم في العقد الثالث من العمر) وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ما لا يقل عن (١٠) حوادث مماثلة موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، وجرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

 

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