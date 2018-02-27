مصر.. «اعتداء جنسي» على طفلة داخل مدرستها

تواصل- وكالات:

جريمة بشعة تضاف إلى جرائم الاعتداءات الجنسية التي انتشرت أخبارها في عدد من البلدان خلال الآونة الأخيرة، هذه المرة خطط عامل المدرسة “المتعاطي للمخدرات” ودبر ونفذ جريمته كاملة داخل إحدى المدارس المصرية بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

العامل استغل غياب المدرسين واستدرج طفلة من فناء المدرسة واصطحبها إلى غرفة يقيم بها وأغلق الباب واغتصبها خلال اليوم الدراسي.

من جانبها، قالت والدة الطالبة التي تعرضت للاعتداء الجنسي داخل مدرسة الشهيد أحمد حمدي في مصر الجديدة، إنها أخطرت إدارة المدرسة بأن «الفراش يتعاطى المواد المخدرة أثناء العمل».

وأضافت، في مداخلة مع برنامج «العاشرة مساء»، على قناة «دريم»، مساء الاثنين، إن «الفراش اصطحب طفلة من فناء المدرسة بعد نزولها من حصة الاحتياطي؛ لعدم وجود مدرسين، إلى الغرفة التي يقيم فيها، وأغلق الباب واغتصبها خلال اليوم الدراسي».

وأوضحت أن مدير المدرسة رد على إخطارها بأنه «لا يقدر على طرد الفراش؛ خشية أن يسرق المدرسة».

وكشفت تحقيقات نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطنباري، في واقعة اتهام ولي أمر طفلة بالصف الأول الابتدائي، لفراش بمدرسة الشهيد أحمد حمدي الابتدائية، بـ«التعدي عليها جنسياً»، أن المتهم «استغل انشغال المدرسين والطلاب بوقت الفسحة، واستدرج الطفلة لإحدى الغرف وجردها من ملابسها».