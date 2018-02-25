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شرطة الرياض: ضبط ١٠٠ مخالف ومخزن لمواد غذائية فاسدة (صور)

شرطة الرياض: ضبط ١٠٠ مخالف ومخزن لمواد غذائية فاسدة (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

تواصل الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) جهودها في ضبط المخالفين وكشف إفسادهم.

وفي التفاصيل، أنه خلال ٢٤ ساعة تمكنت القوة المكلفة بمهام الحملة بمركز شرطة الفيصلية والخالدية، بمشاركة فرق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزراة التجارة والاستثمار وأمانة الرياض، وفرق من إدارة الدفاع المدني بمنطقة الرياض من ضبط قرابة ١٠٠ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من جنسيات عدة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه تم ضبط مستودع يحوي مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية وسط العاصمة الرياض يديره مخالفون، وضبط بحوزتهم أدوات وأختام تستخدم لتزييف تواريخ مدة انتهاء الصلاحية وتغييرها.

وتابعت، أن تم ضبط مجموعة أخرى امتهنوا بيع الخضروات والفواكة متجولين على قارعة الطريق دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئة.

 

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