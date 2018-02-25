العداء «البلوي» يكشف لـ«تواصل» أسرار الحفاظ على لياقته رغم بلوغه 79 عاماً

تواصل – خالد السالم:

رغم بلوغه 79 عاماً، خطف العداء خلف البلوي الأنظار في أول ماراثون رسمي تنظمه الهيئة العامة للرياضة، أمس السبت؛ إذ تمكن من إكمال 21 كيلومتراً في السباق.

وبجسده النحيل الذي رفض الاستسلام للزمن وتعرية الدهر، وبروحه التي لا تزال تغازل الشباب، جسد “البلوي” نموذجاً رائعاً لشباب المملكة في النشاط والحيوية.

صحيفة “تواصل“، حاورت العمّ “البلوي” الذي أصبح نجم الساعة في المملكة،حول أسرار الحفاظ على لياقته البدنية، و آماله وطموحاته التي لم يقتلها الزمن.

وأكد العمّ “البلوي” أنه يعشق ممارسة الرياضة بأنواعها منذ الصغر، حيث لم يقصر يوماً في تأديتها، معتبراً أن هذا هو حق بدنه عليه وهو الحفاظ عليه حتى الكبر.

نص الحوار

تواصل: منذ متى وأنت تمارس الرياضة؟

البلوي: أنا عمري الآن 79 عاماً، وأمارس الرياضة منذ صغري، لأنني أحبها جداً، ولما أصبح عمري 13 عاماً بدأت أتسلق الجبال، وأمارس المشي في المناطق الوعرة لمسافات كبيرة، والجري أيضاً يومياً لم أقصر فيه منذ ذلك العمر.

تواصل: ما هي الوجبات الغذائية التي تتناولها يومياً؟

البلوي: من صغري وأنا أتناول التمر واللبن، هذا هو طعامي المفضل، -والله- لو استمررت عليه طوال اليوم فهو يكفيني ويعطي جسمي الطاقة، وأتناول أيضاً الفواكه والخضروات، ولا أحب الكبسة إطلاقاً، وأتناول ثلاث وجبات في اليوم.

تواصل: ما هو برنامجك اليومي منذ الصباح وحتى نهاية اليوم؟

البلوي: اعتدت على الاستيقاظ يومياً قبل الفجر، أصلي الفجر وأقوم بالجري لمسافة خمسة كيلومترات، ثم بعد ذلك أعود للمنزل، وأتناول فطوري (اللبن والتمر) وأقوم بأعمالي، وفي نهاية اليوم أصلي العشاء وأذهب للنوم مباشرةً.

تواصل: ما هي أنواع الرياضة التي تمارسها؟

البلوي: أنا أمارس الجري والمشي والهرولة والسباحة والرماية، كل هذه هوايات لدي منذ الصغر، وتعتبر السبب في الحفاظ على لياقتي الجسمانية حتى بلوغي 79 عاماً، والرياضة مفيدة للجسم وليست مرتبطة بسن وتقي من الأمراض.

تواصل: ما هي الرسالة التي تود أن توجهها في الختام؟

البلوي: أقول للشباب عليهم بالمحافظة على ممارسة الرياضة يومياً، فأنا -الحمد لله- بسببها لم أشعر بأي أمراض ولا أوجاع في جسمي، وهذا فضل من الله.

وأود أن أشكر، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, على رعايته لنا كرياضيين، والمستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، ورئيس اتحاد ألعاب القوى السعودي، هادي بكر.