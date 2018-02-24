بعد توالي موجات الغبار.. مبيعات قياسية لكمامات الأنف بصيدليات المملكة

تواصل – جدة:

كشف صيادلة عن ارتفاع كبير في معدل مبيعات كمامات الوجه، خلال الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ بمختلف أنحاء المملكة، وذلك بعد الاضطرابات الأخيرة في الطقس، وتوالي موجات الرياح المثيرة للغبار على المملكة، وتوقع بعضهم أن تسجل نسبة الزيادة 300%.

وقال أحد الصيادلة في جدة ‘‘إن مخزونا ضخما كان لديه من الكمامات في مخازن صيدليته قد نفذ بوقت قياسي، جراء ارتفاع الطلبات، فيما أسرعت إدارة المشتريات لشراء كميات إضافية لتوفيرها للمشترين‘‘ بحسب “الوطن”.

وعن الأسعار، أكد الصيدلي أن السعر يختلف باختلاف الأنواع وهو في متناول الجميع، فيما تختلف أسعار العبوات ذات الحجم الكبير، حيث يتراوح سعر المتوسط منها من 5 إلى 10 ريالات حسب نوعيتها وجودتها.

وأضاف، أن الكمامات الواقية من الغبار تصنع محليا من الورق أو مواد مشابهة للقماش، وهي ذات جودة عالية، ويحرص المواطنون على شراء المنتج المحلي لجودته وضمان صناعته من ناحية أخرى.

وكشف، أن معظم زبائن الكمامات ليسوا من مرضى الجهاز التنفسي، كما كان متوقعا، بل إن الأشخاص الأصحاء أقبلوا على شرائها بكثافة، لا سيما الذين يعملون بالشوارع والمناطق المكشوفة، كأفراد الأمن.