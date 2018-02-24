تعليق الدراسة في الجامعة الإسلامية وجميع مدارس الجبيل الصناعية غداً

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أعلنت الإدارة التعليمية بمدينة “الجبيل الصناعية” تعليق الدراسة غداً الأحد بمدارس البنين والبنات والروضات والمدارس الليلية واﻷنشطة المسائية، وذلك نظراً لظروف الأحوال الجوية.

كما أعلنت الجامعة الإسلامية تعليق الدراسة يوم غد الأحد وذلك بناءً على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد عن حالة الأجواء الممطرة في منطقة المدينة المنورة.

وقالت الجامعة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بتويتر: (بناءً على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد عن حالة الأجواء الممطرة في منطقة المدينة المنورة وحرصاً على سلامة الطلاب، فقد وجه مدير الجامعة الإسلامية، بتعليق الدراسة ليوم غد 9 / 6 / 1439 في الجامعة بما فيها المسائي والمعاهد والدور).