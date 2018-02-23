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تركيا تهدد باستخدام «القوة» ضد محاولات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص

تركيا تهدد باستخدام «القوة» ضد محاولات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص
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تواصل – متابعات:

هددت تركيا باستخدام القوة ضد محاولات التنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص، وذلك بعد محاولة تقدم سفينة إيطالية تابعة لشركة إيني النفطية للتنقيب عن الغاز.

وتوعدت خمس بوارج حربية تركية بمواجهة السفينة الإيطالية، اليوم الجمعة، في حال محاولتها كسر الحظر المفروض على التنقيب عن الغاز في هذه المنطقة، بحسب ما أفاد مسؤولون قبارصة.

وقال نائب المتحدث باسم الحكومة القبرصية فيكتوراس بابادوبولوس إن سفينة الحفر التابعة لشركة “إيني” الإيطالية للطاقة حاولت التقدم للتنقيب عن الغاز في منطقة “بلوك 3” قبالة الساحل الجنوبي للجزيرة المتوسطية، على الرغم من الحصار الذي تفرضه السفن الحربية التركية على هذه المنطقة منذ التاسع من فبراير.

وأضاف بابادوبولوس لوكالة الأنباء القبرصية أنه أثناء توجه سفينة شركة “إيني” للحفر نحو “بلوك 3” “اعترضتها خمس بوارج حربية تركية فاضطرت إلى التراجع بعدما هددت (البوارج) باستخدام القوة ومواجهتها.

لكن رئيس مجموعة “إيني” كلاوديو ديسكالزي قلل من أهمية الخلاف المستمر منذ أسبوعين، حيث قال للصحافيين في إيطاليا إن شركته لن تتخلى عن عمليات التنقيب التي تجريها قبالة قبرص، لكنها ستنتظر التوصل إلى حل دبلوماسي لبدء عملياتها.

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