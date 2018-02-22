«توليد الوظائف» تقترح: السماح للوافدين بالعمل في بعض المهن مقابل دفع الضرائب

تواصل- الرياض:

اقترحت هيئة توليد الوظائف، التي صدر قرار من مجلس الوزراء بإلغائها مؤخراً، في تقرير، رفعته إلى مجلس الشورى، تخصيص بعض الوظائف التي لا تناسب المواطنين للوافدين مع فرض رسوم ضريبية عليها، لتستفيد منها الدولة، وفقا لـ”الحياة”.

وانتقدت لجنة الموارد البشرية في “الشورى”، عدم كشف هيئة توليد الوظائف عن تفاصيل إيراداتها ومصروفاتها، على رغم حصولها على بليوني ريال من واردات صندوق تنمية الموارد البشرية، فيما لم يحو التقرير أي مؤشرات أداء في توليد الوظائف ومكافحة البطالة.

وقال هيئة توليد الوظائف، في تقرير لمجلس “الشورى”، إن دورها يكمن في التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص في ما يخص توليد الوظائف ومكافحة البطالة، أي أنها ليست جهة تنفيذية.