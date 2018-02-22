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إزالة عربات «فود ترك» مخالفة بالرياض (فيديو)

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تواصل – الرياض:

أزالت أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الشفا عدداً من عربات الأطعمة الخاصة “فود ترك”، بعد أن ارتكب أصحابها عددًا من المخالفات التي استوجبت رفعها من الأماكن المتوقفة بها.

ووثق مقطع فيديو قيام إحدى الرافعات المتحركة برفع عربة من تلك العربات، فيما نسب المتحدث في المقطع لأصحاب العربات مخالفة استغلال الطرق والساحات غير المخصصة لهم، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

وأضافت أمانة منطقة أن مخالفات هذه العربات شملت ممارسة البيع في أماكن غير نظامية، ما يؤثر على سلامة السكان وراحتهم.

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