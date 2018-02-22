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تقني: 5 أسباب مهمة لتعليم الآباء استخدام التكنولوجيا الحديثة

تقني: 5 أسباب مهمة لتعليم الآباء استخدام التكنولوجيا الحديثة
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تواصل – فريق التحرير:

نصح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، الشباب والفتيات بتعليم آبائهم وأَقَارِبهم كبار السن كَيْفِيَّة استخدام التقنية الحديثة؛ إِذْ إِنَّها باتت ضرورية مع تحول الخدمات الحُكُومِيَّة إِلَى النِّظَام الإِلِكْتُرُونِيّ.

وقال “الحمادي” فِي تَغْرِيدات عبر حسابه على “تويتر”: “إلى الشباب والفتيات، يعيش آباؤنا وأَقَارِبنا من كبار السن فِي عصر مختلف عن العصر الذي نشؤوا فيه”.

وأَضَافَ الخبير التقني: “لذا علّموهم استخدام التقنية لتسهيل حياتهم، وأخبروهم عن كل جديد فيها، دعونا لا نُشعرهم أنهم مُختلفون عنّا”.

وسرد “الحمادي” 5 مهارات تقنية مُهِمَّة سيَحْتَاجها كبار السن:

1 – التعامل مع الخدمات الحُكُومِيَّة الإِلِكْتُرُونِيّة.
2 – استخدام الجوال وتحميل التطبيقات.
3 – البحث فِي الإِنْتَرْنِت عبر جوجل.
4 – التعامل مع البريد الإِلِكْتُرُونِيّ والشبكات الاجْتِمَاعِيّة.
5 – حماية الخصوصية الشخصية على الإِنْتَرْنِت.

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