لتلبية طموحات المواطنين.. بلدي الرياض يعتمد قرابة 100 برنامج لتنفيذ خطط اللجان

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تواصل – فريق التحرير:

خصص المجلس البلدي لمَدِينَة الرِّيَاض مساحة كبيرة من جلسته الأربعين التي عقدت الثلاثاء 4/6/1439هـ لِمُنَاقَشَةِ الخطط التشغيلية للجان المجلس، وسبل تحقيق أهداف الخطة العَامَّة للمجلس خلال العامين القادمين.

وفي بداية الجلسة رحب الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرِّيَاض بأعْضَاء المجلس، مُؤكِّداً أهمية تفعيل خطط اللجان، بما يضمن تطبيقها والوصول إِلَى مؤشرات الأداء ونسب الإنجاز المرصودة بالخطة العَامَّة للمجلس، والتي تسهم بشكل مباشر فِي تحقيق أهداف المجلس وتعزيز مستوى الثقة مع المواطنين ووَزَارَة الشُّؤُون البَلَدِيَّة والقروية.

وقدم الدكتور فهيد السبيعي رئيس لجنة التطوير والجودة للخدمات، الخطة التشغيلية للجنة، والتي اشتملت على تحقيق 29 برنامجاً، ومن ضمنها تحسين البِيئَة، وخفض مستوى التلوث، والرقابة على المرافق العَامَّة، وتفعيل مشروع المقاصف المدرسية، وإقرار الخطط والبرامج لتنفيذ المشروعات البَلَدِيَّة لعام 2019، إِضَافَةً إِلَى دراسة نطاق البلديات وشروط ومعايير مشروعات الصحة العَامَّة، ومتابعة تنفيذ نقل مصنع الأسمنت، ومكب النفايات، والحمأة إِلَى مواقعها الجديدة.

وناقش بلدي الرِّيَاض الخطة التشغيلية للجنة المشاريع والتخطيط العمراني، التي اسْتَعْرَضَها المهندس إبراهيم الزامل عضو اللَّجْنَة، والتي اشتملت على 24 برنامجاً، ومن أبرزها: مُتَابَعَة المشروعات المتعثرة والقيام بزيارات ميدانية لها لتسريع إنجازها بالتنسيق مع أمانة مِنْطَقَة الرِّيَاض، وكذلك السعي لإيجاد الحلول للزحام عند الجسر المعلق، ومتابعة معالجة العوائق فِي نقاط الربط خلال المشروعات العَامَّة وأَعْمَال الشوارع التي تنفذها وَزَارَة النقل والأُخْرَى التي تديرها الأمانة، ومتابعة قرار المجلس فِي إيقاف قرار تطبيق أنظمة المواقف الجديد للاستخدام التِجَارِيّ، إِضَافَةً إِلَى طرح عدد من المبادرات والبرامج الجديدة، والاستفادة من المستشارين المتخصصين فِي هذا الجانب.

فيما عرض الأستاذ أحمد الشمري رئيس لجنة المالية والاسْتِثْمَار، الخطة التشغيلية للجنة، والتي اشتملت على 19 برنامجاً، ومن ضمنها: مراقبة تقارير تحصيل الإيرادات البَلَدِيَّة، والاسْتِثْمَارَات البَلَدِيَّة، ودراسة لائحة الرسوم والغرامات البَلَدِيَّة.

كما ناقش بلدي الرِّيَاض الخطة التشغيلية للجنة العلاقات العَامَّة، والتي قدمها الأستاذ عبدالعزيز الراجحي رئيس اللَّجْنَة، حيث اشتملت على 31 برنامجاً، ومن ضمنها تطوير تطبيق بلدي الرِّيَاض، وتطبيق خدمة 940، والتعريف بآليات الرقابة على الخدمات البَلَدِيَّة، وفعاليات المواطنين.

واسْتَعْرَضَ المهندس عبدالعزيز العجلان مستجدات نظام المواقف فِي المحلات التِجَارِيّة الجديد، وأَوْصَى المجلس بمخاطبة مَعَالِي أمين مِنْطَقَة الرِّيَاض لإيقاف العمل بالنِّظَام الجديد إِلَى حين الانتهاء من دراسته بشكل نهائي.

واطَّلَعَ بلدي الرِّيَاض على تعميم مَعَالِي أمين الرِّيَاض بِخُصُوصِ استقبال رؤساء البلديات الفرعية أو من ينوب عنهم للمواطنين بشكل يَوْمِي من الساعة 9 صباحا وَحَتَّى 12 ظهراً، فِي مقر البَلَدِيَّة، وتلقي شكاواهم وملاحظاتهم المواطنين، وثمن المجلس البلدي تَوْجِيه مَعَالِي أمين الرِّيَاض بذلك.

وفي ختام الجلسة، أَوْضَحَ الأستاذ خالد العريدي رئيس بلدي الرِّيَاض نتائج تصويت الأعْضَاء على شعار المجلس الجديد، والتي أَسْفَرَت عن اختيار الشعار المقدم من الأستاذ عبدالرحمن العساكر عضو المجلس، والذي لاقَى قَبُولاً لدى الأعْضَاء، ليكون شعار المجلس البلدي المعتمد، والذي سيعلن عنه خلال المرحلة القادمة، مقدماً الشكر لمن ساهم من أعْضَاء المجلس فِي تقديم نماذج للشعارات.

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