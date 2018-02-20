على لسان أحد الناجين.. تفاصيل جديدة مؤلمة عن «حادث اليرموك»

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كشف أحد الناجين من حادث الدهس المؤلم الذي أَوْدَى بحياة أربعة من دراجي نادي اليرموك بمحافظة أبوعريش، تفاصيل جديدة حول مَا حدث.

وقال الناجي، ويدعى “أحمد جعمومي”: “اعتدنا كل يوم أن نصلي العصر فِي مقرِّ النادي، ثم نتوجه إِلَى مكان التدريب، إلا أنه فِي يوم الحادث، وأثناء خروجي من المنزل بدراجتي حَصَلَ عطل فِي العجلات، فاتصلت بمدرب الفريق توفيق صلاح وأخبرته بأنني سأقوم بإِصْلَاح العجلات، والتوجه لموقع التدريب للحاق بالفريق، إلا أنه طلب مني عدم إِصْلَاحها، وأخذني بسيارته لمتابعة التمرين من السيارة؛ لنكون خلف الفريق لمساعدتهم فِي حَالَة الحاجة”.

وأَضَافَ أنه: “أثناء قيام الفريق بالسباق، كان رفاقي الأربعة الذين تُوفوا لاحقاً فِي الصف الأمامي، وكان هناك منعطف تُغطِّيه الأشجار، فلم نشاهد السيارة القادمة التي كانت مسرعة بشكل جنوني، كما أن سائق السيارة لم يشاهد الدراجين فاصطدم بهم مباشرة”.

جانب آخر رواه المشرف العام على فريق الدراجات يحيى أبو شرحة، قَائِلاً: “كان هناك لاعب مصاب بالنادي، وأخذته للمُسْتَشْفَى بحكم أنني مشرف على الفريق، وأثناء تواجدي هناك، أتى المدير المناوب فِي المُسْتَشْفَى ليخبرني بأن هناك حادثاً، وفيه 10 إِصَابَات، ولم أكن أعلم حينها أن المصابين من فريقنا”.

وَتَابَعَ: “ذهبت بلاعبي المصاب إِلَى مُسْتَشْفَى خاص لمعاينة إصابته، وفور علمي بالحادث الكبير، توجهت مُجَدّداً للمُسْتَشْفَى وفوجئت بالمأساة التي حلّت بنا”.

وحول السائق الذي صدم اللاعبين قال: “صاحب السيارة مراهق كان يقود بسرعة عالية جِدّاً وبشكل متهور، وَهُوَ من قرية تبعد عن مكان الحادث (العروس) مَا يقارب 15 دقيقة، ويسكن فِي قرية اسمها قامرة”.