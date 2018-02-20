على لسان أحد الناجين.. تفاصيل جديدة مؤلمة عن «حادث اليرموك»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يكشف لغز «لا يوجد» في حالة الدفعات

«حساب المواطن» يكشف لغز «لا يوجد» في حالة الدفعات

قرارات «الوزراء»: وكالة لتوظيف المواطنين.. وإلغاء «توليد الوظائف»

قرارات «الوزراء»: وكالة لتوظيف المواطنين.. وإلغاء «توليد الوظائف»

مواطن يرفض تسلم جثة زوجته منذ شهرين.. ويضع هذا الشرط

مواطن يرفض تسلم جثة زوجته منذ شهرين.. ويضع هذا الشرط

بدء تسجيل المستجدين للابتدائية عبر «نور».. إليك الخطوات

بدء تسجيل المستجدين للابتدائية عبر «نور».. إليك الخطوات

على لسان أحد الناجين.. تفاصيل جديدة مؤلمة عن «حادث اليرموك»

على لسان أحد الناجين.. تفاصيل جديدة مؤلمة عن «حادث اليرموك»
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف أحد الناجين من حادث الدهس المؤلم الذي أَوْدَى بحياة أربعة من دراجي نادي اليرموك بمحافظة أبوعريش، تفاصيل جديدة حول مَا حدث.

وقال الناجي، ويدعى “أحمد جعمومي”: “اعتدنا كل يوم أن نصلي العصر فِي مقرِّ النادي، ثم نتوجه إِلَى مكان التدريب، إلا أنه فِي يوم الحادث، وأثناء خروجي من المنزل بدراجتي حَصَلَ عطل فِي العجلات، فاتصلت بمدرب الفريق توفيق صلاح وأخبرته بأنني سأقوم بإِصْلَاح العجلات، والتوجه لموقع التدريب للحاق بالفريق، إلا أنه طلب مني عدم إِصْلَاحها، وأخذني بسيارته لمتابعة التمرين من السيارة؛ لنكون خلف الفريق لمساعدتهم فِي حَالَة الحاجة”.

وأَضَافَ أنه: “أثناء قيام الفريق بالسباق، كان رفاقي الأربعة الذين تُوفوا لاحقاً فِي الصف الأمامي، وكان هناك منعطف تُغطِّيه الأشجار، فلم نشاهد السيارة القادمة التي كانت مسرعة بشكل جنوني، كما أن سائق السيارة لم يشاهد الدراجين فاصطدم بهم مباشرة”.

جانب آخر رواه المشرف العام على فريق الدراجات يحيى أبو شرحة، قَائِلاً: “كان هناك لاعب مصاب بالنادي، وأخذته للمُسْتَشْفَى بحكم أنني مشرف على الفريق، وأثناء تواجدي هناك، أتى المدير المناوب فِي المُسْتَشْفَى ليخبرني بأن هناك حادثاً، وفيه 10 إِصَابَات، ولم أكن أعلم حينها أن المصابين من فريقنا”.

وَتَابَعَ: “ذهبت بلاعبي المصاب إِلَى مُسْتَشْفَى خاص لمعاينة إصابته، وفور علمي بالحادث الكبير، توجهت مُجَدّداً للمُسْتَشْفَى وفوجئت بالمأساة التي حلّت بنا”.

وحول السائق الذي صدم اللاعبين قال: “صاحب السيارة مراهق كان يقود بسرعة عالية جِدّاً وبشكل متهور، وَهُوَ من قرية تبعد عن مكان الحادث (العروس) مَا يقارب 15 دقيقة، ويسكن فِي قرية اسمها قامرة”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. سيارة تدهس فريق دراجات بأبوعريش وتتسبب في وفاة وإصابة 10

بالصور.. سيارة تدهس فريق دراجات بأبوعريش وتتسبب في وفاة وإصابة 10

مكة.. وفاة و5 إصابات في تصادم بمشعر عرفات

مكة.. وفاة و5 إصابات في تصادم بمشعر عرفات

معجزة.. سيارة تمر فوق طفل وينجو دون «خدوش»

معجزة.. سيارة تمر فوق طفل وينجو دون «خدوش»

رافعة تصطدم بواجهة فندق بـ«عزيزية» مكة بدون إصابات

رافعة تصطدم بواجهة فندق بـ«عزيزية» مكة بدون إصابات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

إنفوجرافيك.. «الوزراء» يقرر إنشاء وكالة لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص
انفوجرافيك

إنفوجرافيك.. «الوزراء» يقرر إنشاء وكالة لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص

المزيد
شأنُ الصلاةِ عند الله عز وجل
تدوينات حرة

شأنُ الصلاةِ عند الله عز وجل

المزيد
مستقبل التوحدي إلى أين؟!
تدوينات حرة

مستقبل التوحدي إلى أين؟!

المزيد
«الدرباوية».. الطريق لعالم عصابات الجريمة المنظمة
تقارير وحوارات

«الدرباوية».. الطريق لعالم عصابات الجريمة المنظمة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>