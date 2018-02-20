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الكويت.. حبس 6 متهمين بالتنصت على رئيس مجلس الأمة

الكويت.. حبس 6 متهمين بالتنصت على رئيس مجلس الأمة
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تواصل – فريق التحرير:

قضت محكمة كُوِيتِيّة بسجن ستة مواطنين سنة مع الشغل، بِتُهْمَة التنصت على مكالمات رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ونشر مضمون اتصالاته على موقع يوتيوب، وتعمد الإساءة والتشهير به، فِي القضية التي عُرفت باسم “قروب الفنطاس”.

المحكوم عليهم، هم: الشيخ عذبي الفهد، والشيخ خليفة العلي “حضوريّاً”، وعبدالمحسن العتيقي، والشيخ أحمد الداود، وفلاح الحجرف، وحمد الهارون “غيابيّاً”، مع تغريم كل منهم 5 آلاف دينار عن التهمة الأولى المتمثلة فِي تسجيل المحادثات الهاتفية التي أجراها الغانم، وبثها عبر موقع يوتيوب.

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