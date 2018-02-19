«الإحصاء»: 2.2 مليون امرأة لم يتزوّجن و430 ألف أرملة.. و«مكة» تتصدر

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كشف مصدر بالهيئة العامة للإحصاء عن أن عدد الأرامل من النساء في المملكة بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 430 ألف أرملة في عدد من المناطق، وبمختلف الأعمار بدءًا من 15 عامًا وحتى 65 عامًا، وذلك استنادًا إلى الإحصاءات التي تقوم بها دوريًّا لمسح الخصائص السكانية، بحسب “المدينة”.

كما كشفت الإحصاءات الأخيرة أيضًا أن عدد المطلقات في المملكة حتى نهاية العام المنتهي بلغ 168063 في جميع المناطق و بمختلف الأعمار، في حين بلغ عدد اللاتي لم يتزوجن على الإطلاق 2237983 فتاة.

من جهة أخرى ذكر المصدر أن منطقة مكة المكرمة حسب الجنس والحالة الزواجية والمنطقة الإدارية، قد اعتلت قائمة المناطق في عدد النساء اللاتي ترملن حتى العام الماضي، بعدد 114262 امرأة، فيما جاءت منطقة الرياض ثانيًا بعدد 69432 امرأة، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية الأقل في عدد حالات الترمل للنساء بعدد 6284 امرأة.