توقعات «الأرصاد»: أمطار مصحوبة برياح مثيرة للغبار على 4 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء وجود سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقة تبوك، والجوف، والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة حائل.

كما توقع التقرير استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، وحائل، والشرقية والرياض وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.