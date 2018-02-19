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«الحيزان» يتوقع: رياح مثيرة للأتربة وحالات مطرية على هذه المناطق بدءاً من اليوم

«الحيزان» يتوقع: رياح مثيرة للأتربة وحالات مطرية على هذه المناطق بدءاً من اليوم
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تواصل – أحمد الرمال:

توقع الباحث في علوم الطقس والفلك نزية الحيزان، أن تتهيأ أجواء المملكة، بمشيئة الله تعالى، لاستقبال المزيد من الحالات الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الحيزان “تتمثل تلك الحالات بمعانقة موجات علوية صادرة عن منخفضات جوية “أم” تنحدرُ منها تلك الموجات نتيجة ارتفاع الضغوط فوق القارة العجوز وبالتالي تسرب الكتل الباردة والتي هي أساس المنخفضات الجوية.

وتابع “سوف نشهد بداية تأثير تلك الموجات خلال الساعات القادمة ابتداءً من شمال غرب المملكة جهة تبوك بصورة أولية وكإرهاص أولي لبداية تأثير الحالة الجوية والتي تؤثر كذلك على منطقة الجوف والحدود الشمالية والشمالية الشرقية وحائل خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بشكل متفاوت في نسب الهطول؛ وفي المجمل هي من خفيفة إلى أقل من متوسطة.

كما يستمر بمشيئة الله تعالى عبور تلك الموجات بأجواء المملكة لما بعد الخميس؛ حيثُ تستقبل البلاد، بمشيئة الله تعالى حالة جوية أخرى من الجمعة ناتجة كذلك عن تعمق خطوط التبريد في أجواء المملكة في ظل استجابة سطحية جيدة وقد تفوق ما ترسمه النماذج من عناصر ومعطيات.

واستطرد الحيزان “بنظرة أولية لمخرجات النمذجة فإن حالة عدم استقرار جوي ستؤثر على أجواء قطاعات عدة من المملكة ابتداءً من يوم الجمعة القادمه بمشيئة الله تعالى، وهي حالة جوية متدرجة ومتراخية الحركة يبدأ تأثيرها بمشيئة الله تعالى من الشمال ثم يتسع نطاقها في أجواء المملكة مؤثرة على قطاعات عده ومساحات واسعة بمشيئة الله.

وقال “كنتُ قد غردت بها سابقاً وأطلقت عليها الحالة الرابعة بعد أن تم رصد بفضل الله تعالى تأثير حالتين جويتين أثرت على أجواء المملكة؛ الأسبوع الماضي؛ ومطلع هذا الأسبوع؛ ونحن الأن بصدد العبور بمشيئة الله إلى الحالة الجوية الثالثة خلال الساعات القادمة بتوفيق الله وسعة رحمته وعظيم فضله.

وأشار إلى أنه يرافق الحالة الجوية الثالثة والتي تبدأ خلال الساعات المقبلة بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على قطاعات عدة من المملكة وتكون أكثر نشاطاً على القطاع الأوسط من المملكة وكذلك القطاع الغربي ومنطقة المدينة المنورة بالإضافة إلى القطاع الشمالي الغربي وبشكل متوسط على الشمالي الشرقي والشرقي في حين تكون أقل نشاطاً على القطاع الشمالي من المملكة.

هذا ويترافق مع تعمق الموجات العلوية انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة ساعات الليل والصباح الأولى على قطاعات المملكة الداخلية؛ في حين تكون معتدلة على الغربية وعلى إمتداد سواحل البحر الأحمر.

وأضاف الباحث في علوم الطقس “بأمر الله ومشيئته وتقديره جل في علاه قد يكون هناك اتساع لرقعة الشمول في الحالة الجوية “الثالثة” والتي تبدأ الثلاثاء 20 فبراير 2018 م؛ وقد نرى بؤر هطول لم يتم التطرق لها في تأثير الحالة الجوية؛ وهذا الاستنباط نابع من معطيات بعض النمذجة والتي تشير ربما لإتساع نطاق تأثير الحالة الجوية لتطال حائل بشكل أوسع في النطاق وكذلك منطقة القصيم ؛ نسأل الله تعالى أن يكون الواقع أفضل مما هو متوقع.

وختم الحيزان بقوله “أحملُ لكم إشارة وبشارة نسأل الله تعالى أن تتحقق حالة جوية خامسة قبل نهاية الإسبوع المقبل بمشيئة الله”.

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