«العمل» و«مجلس الغرف» يشكلان لجنة مشتركة لدفع التوطين ومعالجة البطالة

تواصل – الرِّيَاض:

اتفق وزير العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة الدكتور علي بن ناصر الغفيص، مع قيادات مجلس الغرف السعودية والغرف التِجَارِيّة على تشكيل لجنة مشتركة بين الوَزَارَة والمجلس لدفع عملية التوطين، بِالإِضَافَةِ للعمل المشترك على معالجة مشكلة البطالة وَفْقاً لأفضل السبل والآليات المناسبة للتوطين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل مع قيادات مجلس الغرف السعودية والغرف التِجَارِيّة، لبحث ومناقشة العديد من القضايا التي تهم قطاع الأَعْمَال بالمَمْلَكَة؛ وَذَلِكَ بمقر الوَزَارَة بالرِّيَاض.

ووَفْقاً لـ”الرِّيَاض” فقد أَوْضَحَ رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن اللقاء جاء لمتابعة عملية التوطين وتحدياتها، ومناقشة الحلول المطروحة من قبل أصحاب الأَعْمَال حول مختلف الموضوعات، وذلك فِي إطار التشاركية بين القِطَاعَين العام والخاص فِي المَمْلَكَة، مُؤكِّداً حرص وَزَارَة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة على تفعيل قنوات التواصل والتشاور مع القطاع الخاص، فيما يؤكد القطاع الخاص التزامه بالثوابت الوطنية وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وكشف الراجحي عن توصل اللقاء للعديد من نقاط التفاهم الإِيجَابية بِشَأْنِ قضايا التوطين وسوق العمل بالمَمْلَكَة حيث يؤكد قطاع الأَعْمَال بالمَمْلَكَة على تطبيق الأوامر والتَوْجِيهَات بِشَأْنِ توطين الوظائف، مُشِيراً إِلَى أن اللقاء شَهِدَ مناقشات مستفيضة بِشَأْنِ حلول مشكلة البطالة فِي المَمْلَكَة، وأفضل السبل من وجهة نظر القطاع الخاص لحلها، وكَيْفِيَّة تحفيز القطاع الخاص على التوطين.

كما أكَّدَ أن من أبرز مَا تم الاتفاق عليه تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل والتنمية الاجْتِمَاعِيّة ومجلس الغرف السعودية لدفع عملية التوطين، بِالإِضَافَةِ للعمل المشترك على معالجة مشكلة البطالة وَفْقاً لأفضل السبل والآليات المناسبة للتوطين.