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اليوم.. بدء تطبيق رفع السرعة إلى 140 باستثناء 3 طرق

اليوم.. بدء تطبيق رفع السرعة إلى 140 باستثناء 3 طرق
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تواصل – فريق التحرير:

من المقرر أن تبدأ القوات الخاصة لأمن الطرق إعادة تحديد السرعات على بعض الطرق السريعة اعتبارًا من اليوم الاثنين، لتكون 140 كلم/س للمركبات الصغيرة، و100 كلم/س للحافلات، و80 كلم/س للشاحنات.

واستعدادا لذلك تم تركيب اللوحات الإرشادية التي تبين وتحدد البداية والنهاية للسرعات الواجب التقيد بها على الطرق التي سيتم إعادة تحديد السرعات عليها.

وتبين أن هناك ثلاث طرق مستثناة من هذا القرار حتى الآن، وهي “طريق جدة ـ مكة المكرمة، والمدينة المنورة ـ القصيم، والرياض ـ الدمام”، حيث لم تدخل تلك الطرق ضمن القائمة التي أعلنها الأمن العام.

أما الطرق الثمانية التي سيشملها قرار تغيير السرعة، فهي: (طريق الرياض ـ الطائف (اتجاه الغرب)، طريق الطائف ـ الرياض (اتجاه الشرق)، طريق الرياض ـ القصيم (اتجاه الشمال)، كذلك طريق القصيم ـ الرياض (اتجاه الجنوب)، طريق مكة ـ المدينة (اتجاه الشمال)، طريق المدينة ـ مكة (اتجاه الجنوب)، طريق المدينة ـ جدة (اتجاه الجنوب)، طريق جدة ـ المدينة (اتجاه الشمال).

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