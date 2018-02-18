بالفيديو.. إنهاء الخلاف بين مسؤول التعليم بسراة عبيدة والمسن «أبو سعود»

تواصل – متابعات:

جمع مجلس خاص بين مسؤول إِدَارَة التعليم بسراة عبيدة والمسن “أبو سعود”، بعد الفيديو الذي انتشر وهما يتمازحان وأغضب ابن المسن الذي استنكر مَا جاء فيه، ليتدخل أمير مِنْطَقَة عسير فيصل بن خالد مُوَجّهاً بِالتَّحْقِيقِ فيه.

وقال المسن إن مَا يُتداول ليس له أَيْ داعٍ، وإن علاقته بالمسؤول قوية، فيما قَالَ الأخير إنه يعرف أبو سعود مُنْذُ 40 عَاماً، وإن مَا جاء فِي المقطع فُهم خطأ، مقدماً اعتذاره عن سوء الْفَهْم الذي حدث.

فيما تقدم ابن المسن، الذي كان قد خرج فِي مقطع فيديو منفصل مستنكراً تعامل المسؤول مع أبيه، ليقدم اعتذاراً عن فهمه الخاطئ، وعدم علمه بعمق العلاقة بين المسؤول وأبيه؛ مَا قاده ليفهم مَا جاء الفيديو بصورة خاطئة.

وكان المقطع المشار إِلَيْهِ قد انتشر على وسائل التواصل، ويظهر مسناً يجلس فِي مكتب مسؤول بإِدَارَة التعليم، ويتحدث طَالِباً وظيفة على سبيل المزح، ليجيبه المسؤول ممازحاً: “أنت عالة على المجتمع”.