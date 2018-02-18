«الإنذار المبكر»: أتربة تحجب الرؤية على الحدود الشمالية حتى الـ9 مساءً

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نشر النِّظَام الآلي للإِنْذَار المبكر تَنْبِيهاً متقدماً للتحذير من أتربة تتسبب فِي انعدام للرؤية على مِنْطَقَة الحدود الشمالية.

وبين النِّظَام الآلي للإِنْذَار المبكر على الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ للهَيْئَة العَامَّة للأَرْصَاد وحماية البِيئَة، أن الأتربة المثارة تبدأ فِي الساعة الخامسة والربع من مساء الْيَوْم الأحد، وتستمر حتى التاسعة مساء من نفس الْيَوْم.

وأَوْضَحَ أن نشاط الرياح السطحية سيُؤَدِّي إِلَى إثارة الأتربة والغبار ؛ ما يحد من مدى الرؤية الإفقية لتصل لأقل من (1) كم؛ وَذَلِكَ على مِنْطَقَة الحدود الشمالية، وتَشْمَل الطريق الواصل لحفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة.